Infortunio Douglas Costa, il brasiliano ha finito il campionato: il comunicato

La Juventus deve mordere il campionato, sferrare la zampata finale per portare a nove il numero degli scudetti consecutivi, 36 quelli totali. La sconfitta con l’Udinese ha complicato i piani, rallentato i festeggiamenti. Ma è solo questione di tempo: una vittoria nelle prossime tre giornate garantirebbe l’ennesimo trionfo bianconero.

Difficile, quasi impossibile, immaginare una Juve a secco di vittorie per quattro turni consecutivi. Per questo, al di là dei legittimi dubbi per una partita storta, immaginare un nuovo scudetto cucito per la maglia è esercizio facile. Per farlo però i bianconeri dovranno fare a mano di un pezzo da novanta: Douglas Costa.

Infortunio Douglas Costa, il comunicato della Juve

Douglas Costa ha infatti riportato un infortunio che lo terrà fermo almeno 15 giorni, dopo i quali verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti. Il che vuol dire che il campionato del brasiliano è finito e la sua presenza nella gara di Champions con il Lione a rischio. Una brutta tegola per Sarri che avrebbe bisogno di più cambi in avanti per gestire le forze.

“Douglas Costa è stato sottoposto questa mattina, presso il J|Medical, a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Tra 15 giorni verrà nuovamente rivalutato“, è il comunicato del club bianconero, che ha reso noto quindi l’infortunio del brasiliano.