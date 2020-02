Infortunio Douglas Costa: tempi di recupero e comunicato della Juventus

Nuovo infortunio per Douglas Costa, ennesimo stop di una stagione maledetta. Il brasiliano si ferma ancora, a rendere notole condizioni del giocatore è la stessa Juventus con un comunicato ufficiale. “Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra”

La società bianconera ha poi rivelato i tempi di recupero, soggetti a variazione in base alla risposta del giocatore al lavoro di recupero: “I tempi per il suo completo recupero sono di circa 15 -20 giorni”. Douglas Costa è costretto quindi ad un altro stop a causa dell’ennesimo infortunio. Brutta tegola per Sarri, che dovrà quindi fare a meno dell’esplosività del brasiliano per le prossime gare. Danilo è invece tornato regolarmente in campo come ha reso noto sempre il club bianconero.