Infortunio Dybala, il comunicato della Juve. possibili tempi di recupero

E’ apparso preoccupato Maurizio Sarri quando gli hanno chiesto di Paulo Dybala. L’argentino aveva appena avuto un problema fisico che lo ha costretto a saltare la gara con la Sampdoria che ha consegnato il nono scudetto di fila alla Juventus. Non era preoccupato per il campionato, Sarri, quello, appunto, era stato portato a casa. Ma per la Champions.

Questo la dice lunga sull’importanza che la Joya ha per l’allenatore bianconero, che vuole avere tutti al meglio per l’impegno di Champions contro il Lione. L’infortunio di Dybala ha in minima parte rovinato la festa bianconera, l’argentino oggi si è immediatamente sottoposto ad esami strumentali per verificare l’entità dell’infortunio.

Dybala, elongazione alla coscia sinistra

“Paulo Dybala è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno”, questo il comunicato emesso dalla Juventus sulle condizioni di Dybala.

Ancora da accertare quindi i tempi di recupero, ma è molto probabile che l’argentino abbia finito il campionato con due turni di anticipo e che Sarri voglia preservarlo per la Champions League. Una mossa condivisibile per dare alla Joya il tempo di riprendersi al meglio dando allo stesso tempo il modo a chi ha giocato meno di farlo in questi ultimi scampoli di campionato.