Due cattive notizie per Dybala: l’argentino è stato protagonista in negativo nel pareggio della Juventus con la Lazio con un controllo approssimativo che ha dato il via alla rete dell’1-1 biancoceleste.

Inoltre, secondo la nazionale argentina, Dybala soffrirebbe di un problema genito-urinare che non gli permetterà di rispondere alla convocazione di Scaloni. Infortunio quindi per Dybala, che non lo metterà fuori causa per molto.