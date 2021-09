Infortunio Florenzi: l’esterno si opera

Che Florenzi non sia il calciatore più fortunato del campionato è ormai assodato da tempo, Vive da anni in un limbo chiamato equivoco tattico: nasce centrocampista, è stato dirottato esterno, è finito a fare il terzino. Anche con buoni risultati, ma alla fine su Flo non ci ha mai puntato nessuno seriamente.

Eppure è uno che ha sempre fatto bene, è un campione d’Europa. Il Milan lo ha preso per avere esperienza e qualità sulla destra. L’ex Roma si stava ambientando, aveva aiutato Pioli in diverse circostanze. Ma sul più bello è stato costretto a fermarsi. Un infortunio, e anche abbastanza serio, nonostante le poche informazioni che erano arrivate.

Domani Florenzi sarà operato in artroscopia al ginocchio per un problema meniscale. Uno stop mediamente lungo, si parla di un mese. Un duro colpo per Florenzi, che stava sgomitando per un posto sulla fascia. Niente di compromesso, sia chiaro. Quando tornerà a disposizione si metterà a lavoro per strappare minuti e maglie da titolare.

Per Pioli arrivano anche buone notizie. In vista del prossimo impegno in campionato contro l’Atalanta tornano a disposizione Kjaer e Messias. Nessun problema invece per Diaz, arruolabile per la prossima gara.