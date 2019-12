Infortunio Gagliardini: il comunicato dell’Inter e i tempi di recupero

L’Inter vince, macina gioco e soprattutto ha conquistato il primo posto in classifica. Tutto bene quindi, se non fosse per qualche infortunio di troppo. All’appello di conte mancano infatti da tempo elementi come Sanchez e Sensi, per cui i tempi di recupero si sono ulteriormente allungati.

Ma non sono i soli a stare fuori: c’è anche Politano ancora non al meglio. A tutti questi si è aggiunto anche Gagliardini, uscito malconcio nell’ultima sfida di campionato che ha segnato il sorpasso dell’Inter sulla Juventus, che ora insegue ad un punto di distanza dai nerazzurri.

Gagliardini, il comunicato dell’Inter

A rendere note le condizioni del centrocampista nerazzurro è stato lo stesso club attraverso una nota ufficiale: “Esami clinici e strumentali per Roberto Gagliardini all’Istituto Humanitas di Rozzano – si legge – Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione miotendinea della pianta del piede destro. Le condizioni di Gagliardini saranno rivalutate la settimana prossima”.

Il centrocampista nerazzurro verrà quindi rivalutato nei prossimi giorni: l’infortunio dovrebbe quindi tenere fuori Gagliardini per circa due settimane, in attesa di responsi ufficiali.