Infortunio Higuain, a rischio per la Roma

Allarme in casa Juve: Gonzalo Higuain si è fermato per un infortunio. L’attaccante bianconero non ha preso parte alla seduta d’allenamento mattutina alla Continassa. Il motivo? Un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Niente di serio, ma il problema lo mette comunque in dubbio per la gara contro la Roma di domenica sera.

Una brutta tegola per i bianconeri, che nel caso in cui fosse confermato lo stop dell’argentino fino a domenica perderebbero una pedina fondamentale per l’attacco. Sì, perché il Pipita in questa prima parte di stagione ha confermato di essere tornato l’attaccante formidabile che ha incantato a Napoli.

Higuain si ferma, al suo posto pronto Ramsey

Meno gol certo, ma comunque decisivo per il suo gioco in grado di aiutare la squadra a salire. Le reti non sono mancate, anche se non numerose come le stagioni che lo hanno consacrato uno dei migliori bomber d’Europa. Il gol con il Cagliari ha comunque confermato la sua buona verve realizzativa.

Finta col destro, ingresso in area e rasoiata a bucare Olsen. Così è nata la rete di Higuain, che a causa di un infortunio non si è allenato questa mattina e ora rischia di saltare la partita con la Roma. Uno stop che se confermato spingerebbe a schierare Ramsey alle spalle di Dybala e Ronaldo.