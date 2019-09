Infortunio Higuain, Atletico Madrid a rischio? Tempi di recupero

Tuttosport lancia l’allarme: Higuain infortunato, sarebbe il terzo in poche ore. Non c’è pace infatti per la Juventus per quanto riguarda i problemi fisici. Nella gara con la Fiorentina si sono fermati in due. Prima Douglas Costa, per il quale sembra che il problema sia più grave del previsto. Poi Pjanic, che a detto di Sarri dovrebbe rientrare invece a breve.

Infortunio Higuain, Tuttosport lancia l’allarme

Nell’edizione odierna di Tuttosport, il quotidiano torinese lancia l’allarme per un infortunio che avrebbe del clamoroso. Si sarebbe infatti fermato anche Higuain, che nella gara con la Fiorentina ha ricevuto un colpo alla coscia.

Secondo quanto riportato da Tuttosport non dovrebbe essere nulla di troppo grave, ma il dolore sentito dall’argentino potrebbe spingere Sarri a lasciarlo a risposo nella gara di Champions contro l’Atletico Madrid, per poi, nel caso in cui dovesse recuperare in tempo, schierarlo nel prossimo turno di campionato contro l’Hellas Verona.