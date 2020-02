Infortunio Higuain, salta la Spal? I tempi di recupero dell’attaccante della Juve

Higuain non si allena e scatta l’allarme in casa Juventus. L’attaccante bianconero è rimasto fermo a causa di una lieve lombalgia come rende noto lo stesso club attraverso un comunicato: “Pjanic continua il suo percorso fisioterapico prestabilito; Higuain non ha preso parte all’allenamento a causa di una lieve lombalgia e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”.

I tempi di recupero di Higuain verranno stabiliti quindi nelle prossime ore, ma appare quindi probabile che salterà la sfida con il Brescia in programma sabato. Problemi anche per Rabiot: “Pinsoglio è rimasto a casa a causa di una leggera sindrome influenzale e Rabiot ha svolto seduta personalizzata come da programma”, conclude la nota della Juventus.