Infortunio Immobile: l’attaccante a rischio per il Milan

Immobile saluta la nazionale. Un risentimento muscolare lo ha messo fuori gioco nella rifinitura di ieri. L’Italia stasera affronterà la Lituania nella delicata sfida valida per la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022, Immobile non ci sarà.

L’attaccante è tornato a Roma in buona compagnia: anche Insigne e Zaniolo hanno lasciato il ritiro della nazionale azzurra. Una doppia grana: per Mancini e per Sarri. L’allenatore della Lazio sta preparando la delicata sfida con il Milan di domenica.

Sarà il primo big match per i biancocelesti, rischia di essere anche la prima senza Ciro Immobile. L’attaccante volta con la Lazio e stenta in azzurro. Nell’ultimo turno di campionato con lo Spezia ha segnato tre gol, in nazionale è uno tra i più criticati.

Sarri proverà ad averlo in campo fino all’ultimo, la sua assenza peserebbe come un macigno. L’alternativa dovrebbe essere Vedat Muriqi. L’attaccante è tornato al gol con la nazionale kosovara, ma in Italia non ha ancora dimostrato le sue capacità. Potrebbe essere chiamato a farlo già domenica, nella partita con il Milan.