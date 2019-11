Infortunio Insigne, niente di serio per l’attaccante del Napoli: gli aggiornamenti

È l’uomo simbolo del Napoli, e come la squadra azzurra è in difficoltà. Lorenzo Insigne è da sempre croce e delizia per il popolo napoletano, innamorato delle qualità tecniche di Insigne, un po’ meno del suo carisma. ‘Lorenzo il Magnifico’, come è stato ribattezzato, è stato più volte accusato di non avere la caratura caratteriale del leader.

Un fardello che il giocatore si porta dietro ormai da anni. Nonostante questo dà l’anima in ogni partita, come ha fatto anche nella gara con il Milan. In occasione del match con i rossoneri il fantasista ha riportato anche un infortunio al gomito che lo ha costretto ad uscire anzitempo dal campo.

Infortunio Insigne, l’attaccante disponibile per la prossima

Nonostante il dolore che lo ha costretto ad abbandonare il campo, l’infortunio di insigne non è niente di serio. Lo hanno confermato gli esami strumentali a cui si è sottoposto che hanno scongiurato la presenza di lesioni o fratture.

L’attaccante del Napoli sarà quindi disponibile per la prossima gara contro il Bologna, decisiva per la stagione azzurra. Il Napoli, infatti, dopo il pareggio con il Milan, ha confermato il periodo di crisi che ha portato la squadra fuori anche dalla zona Europa League. Una posizione incredibile per chi, ad inizio anno, era accreditata come maggiore indiziata a contendere lo scudetto alla Juventus.