Infortunio Kean e Bernardeschi: il comunicato della Juve

La Juve tira un sospiro di sollievo: Kean e Bernardeschi non hanno subito lesioni muscolari. I due giocatori sono usciti malconci rispettivamente dall’ultimo allenamento prima della gara con l’Inter e al termine della sfida con i nerazzurri. Max Allegri non dovrà però aspettare molto per averli di nuovo a disposizione.

La Juve, in una nota pubblicata sul sito sito, ha fatto sapere che “Bernardeschi, nel corso del match di ieri sera, ha riportato una lieve distorsione della spalla destra, gli esami a cui è stato sottoposto hanno escluso lesioni capsulo-legamentose”.

Sull’infortunio dell’attaccante: “Kean, a seguito dell’affaticamento muscolare alla coscia destra riferito al termine dell’allenamento di sabato, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari. Le condizioni di entrambi verranno monitorate di giorno in giorno”.

Da capire se i due possano essere reintegrati in rosa già in queste ore, in modo da averli a disposizione nel turno infrasettimanale contro il Sassuolo. Più probabile invece vederli convocati per la gara di sabato contro l’Hellas Verona.