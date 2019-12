Infortunio Kluivert: edema al flessore per l’esterno della Roma

La Roma vince e corre. Mette la Champions nel mirino e si prepara alla complicatissima trasferta di Milano contro l’Inter. Affrontare ora la squadra di Conte, prima in classifica e in fiducia sarebbe un problema per tutti, a maggior ragione se alcuni degli uomini migliori sono acciaccati.

La Roma è tornata a lavoro, chi ha preso parte alla trasferta di Verona ha svolto un allenamento personalizzato. Ma non tutti erano a disposizione di Fonseca: da Dzeko a Kluivert passando per Pastore, sono tanti i temi spinosi in casa giallorossa.

Dzeko ha la febbre, Pastore non si allena

L’ultimo infortunio in ordine temporale riguarda Justin Kluivert: il giovane olandese è stato costretto a lasciare il campo dopo il gol segnato contro il Verona. Gli esami strumentali svolti hanno evidenziato un edema al flessore della coscia sinistra e rimane quindi in dubbio per l’Inter.

Così come Pastore, ancora alle prese con la botta all’anca. L’argentino non si è allenato nemmeno oggi, difficile possa essere in campo coi nerazzurri. Proverà a recuperare invece Dzeko, che nonostante la sindrome influenzale che lo ha costretto a saltare l’allenamento odierno dovrebbe stringere i denti per la trasferta di San Siro.