Infortunio Kouame: rischio rottura del crociato per l’attaccante del Genoa

Brutte notizie per il Genoa, Christian Kouame ha infatti riportato un grave infortunio con la nazionale ivoriana con cui sta disputando la Coppa d’Africa Under 23. Secondo le prime notizie sembra che Kouame abbia riportato la rottura del crociato. Un infortunio che lo metterebbe fuori gioco per diverso tempo. L’attaccante effettuerà gli esami a Genova per certificare il tipo di infortunio subito.