Infortunio Lorenzo Pellegrini: la frattura del metatarso spaventa la Roma. I possibili tempi di recupero

Dopo la sostituzione di ieri nella gara contro il Lecce, la Roma ha emesso un comunicato sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini dopo l’infortunio: “Lorenzo Pellegrini è stato sottoposto in giornata ad accertamenti strumentali per il dolore al piede destro insorto durante la partita di ieri. Le indagini hanno evidenziato una frattura del quinto metatarso. Il calciatore sarà sottoposto ad osteosintesi domani mattina. Al termine dell’intervento sarà possibile stimare i tempi di recupero”.

Per un infortunio del genere i tempi di recupero stimati sono di circa un mese, e considerata anche la sosta per le nazionali, il centrocampista non dovrebbe sta via per molto quindi.