Infortunio Lozano, possibili tempi di recupero: la caviglia del messicano preoccupa il Napoli

La brutta notizia è arrivata nella notte: l’infortunio di Lozano tiene in apprensione il Napoli. L’attaccante è stato costretto ad abbandonare il campo in barella al minuto 66 della gara tra il suo Messico e Panama, poi vinta dai messicani per 3 a 1. Una botta alla caviglia per Lozano, di cui ancora non si conosce l’entità dell’infortunio: “Non sappiamo ancora quale sia l’entità dell’infortunio, speriamo sia solo una botta e nulla più”, ha commentato martino, ct messicano.

Lozano, la paura è per i legamenti

Il tutto starà nel capire se sono interessati anche i legamenti della caviglia a cui è stato colpito Lozano. In quel caso i tempi di recupero potrebbero essere molto lunghi. Nel caso in cui si fosse trattato solo di una botta il messicano potrebbe stare a riposo solamente per la prossima gara. L’attaccante verrà sottoposto ad esami specifici nelle prossime ore.