Infortunio Lukaku, l’annuncio di Conte

Romelu Lukaku non ci sarà nella sfida col Parma. L’infortunio subito in Champions League lo terrà fuori dal campo per il prossimo impegno di campionato. A confermarlo è lo stesso allenatore dell’Inter Antonio Conte in conferenza stampa: “Lukaku? Ha avuto questo problemino muscolare durante la Champions League, quando ha calciato la punizione (sulla traversa, durante il primo tempo). Ha questo affaticamento, ed è giusto recuperarlo nel migliore dei modi”.

I nerazzurri sono reduci dal pareggio contro lo Shakhtar, la qualificazione in Champions si fa più complicata. Senza il riferimento in attacco, Lukaku, si complicano le cose anche per quanto riguarda la Serie A.

E a dargli il cambio non ci sarà nemmeno Alexis Sanchez, anche lui alle prese con un problema fisico: “Anche lui non è pronto – ha confermato Conte – bisogna aspettare che i dottori diano l’ok e che anche lui lo dia. La troppa smania fa commettere al giocatore errori e anche prendere decisioni sbagliate. I calciatori si devono assumere grandi responsabilità nelle decisioni e soprattutto devono essere consapevoli di tutte le situazioni. A volte forzare peggiora solamente. Tutto serve per maturare”, ha concluso l’allenatore nerazzurro.