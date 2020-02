Infortunio Milik e Koulibaly: il comunicato del Napoli

In casa Napoli continuano a lavorare gli infortunati, o almeno i giocatori reduci da problemi fisici. Sono diversi i giocatori che non hanno potuto partecipare alla seduta completa di alenamento. Ra questi Hysaj e Koulibaly.

Buone notizie invece per Milik, che ha svolto l’intera seduta, come si evince dal comunicato ufficiale del club: “Hysaj ha svolto allenamento col gruppo tranne la partita finale. Llorente non si è allenato per sintomi influenzali. Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Milik ha svolto l’intera seduta in gruppo”, conclude la nota.