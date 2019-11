Infortunio Milik, il comunicato della Polonia: lesione ai muscoli addominali

Milik torna in Italia, il suo infortunio (QUI gli aggiornamenti di ieri) non gli permette di rimanere con la nazionale polacca. L’attaccante del Napoli ha subito un infortunio nei giorni scorsi e le sue condizioni sono ancora da valutare, così come i tempi di recupero ancora incerti.

Napoli, Milik torna a casa

Il polacco ha deciso di rispondere comunque ugualmente alla chiamata della nazionale, ma le sue condizioni non gli permettono di continuare a preparare le prossime sfide della selezione polacca. Una situazione spinosa per il Napoli, che oltre al difficilissimo clima ambientale deve fare anche i conti con l’infortunio di Milik.

Le condizioni precarie del polacco sono state rese note dalla stessa nazionale attraverso le parole dell’addetto stampa Jakub Kwiatkowski: “Milik lascia il gruppo della Nazionale. E’ arrivato in gruppo con una lesione ai muscoli addominali. Dopo la diagnosi e la consultazione con il medico dello staff è stato deciso di non correre rischi inutili e aggravare l’infortunio durante le partite contro Israele e Slovenia. Il giocatore torna in Italia dove su richiesta del Napoli si sottoporrà ad ulteriori controlli”, conclude.