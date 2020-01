Infortunio Mkhitaryan: lesione al retto femorale

Era partito alla grande, presentandosi con un gol e una prestazione sontuosa, Mkhitaryan era arrivato dall’Arsenal come oggetto misterioso e si era subito imposto come uno delle possibili sorprese della stagione della Roma. Premesse rispettate solo per una parte di stagione, poi l’oblio dovuto ad un calo di forma e ad una condizione fisica non ottimale.

Infortunio Mkhitaryan, gli aggiornamenti

A complicare ulteriormente le cose ci hanno pensato gli infortuni, spesso presenti nell’ultima parte della carriera del fantasista armeno. Già all’Arsenal era stato soggetto a diversi problemi fisici che ne avevano minato il rendimento tanto da metterlo ai margini del progetto del club inglese.

Gli acciacchi fisici lo hanno accompagnato anche nella sua prima parte di stagione alla Roma, con un nuovo infortunio arrivato nella gara contro il Torino persa contro i giallorossi. Mkhitaryan, a seguito dello scontro di gioco contro Meitè, ha infatti riportato una lesione al retto femorale della coscia sinistra, non quella infortunata in precedenza. Le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno.