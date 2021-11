Infortunio Osimhen, in Napoli comunica i tempi di recupero: starà fuori 3 mesi

Victor Osimhen starà fuori tre mese a causa dell’infortunio rimediato nella gara contro l’Inter. Un lungo stop dovuto alle fratture scomposte riportate dopo lo scontro aereo con Skriniar Una brutta notizia per il Napoli, che perde un elemento chiave per la lotta scudetto. A comunicare i tempi di recupero è stato il club azzurro.

“Victor Osimhen è stato operato questa mattina dal Prof. Tartaro, coadiuvato dal dott. Mario Santagata ed alla presenza del dott. Canonico, per un intervento di riduzione e contenzione delle fratture pluriframmentarie e scomposte dell’osso malare, dell’arco e del pomello zigomatico, del pavimento e della parete laterale dell’orbita, e della diastasi della sutura fronto-zigomatica” ha scritto il Napoli.

Un infortunio che comporta uno stop di diversi mesi, conferma il club: “La sintesi dei monconi ossei è stata fatta tramite placche e viti in titanio. Il giocatore sta bene e resterà in osservazione per qualche giorno. La prognosi è stimata in circa 90 giorni”. Nel frattempo Spalletti dovrà trovare un’alternativa al nigeriano.