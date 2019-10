Il colpo ha fatto male, ma la fiducia è tanta. L’infortunio di Petagna, un colpo al ginocchio subito in allenamento, ha fatto scattare l’allarme in casa Spal, ma la paura è presto rientrata. L’attaccante, infatti, nonostante non abbia preso parte all’allenamento odierno, dovrebbe recuperare pe rla gara contro il Napoli. Un rientro importante per Semplici che punta molto su Petagna per centrare la salvezza.