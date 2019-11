Infortunio Quagliarella: la Samp vince ma le condizioni dell’attaccante preoccupano

Non è proprio la sua stagione finora. A confermarlo l’incredibile episodio che è accaduto ieri. Nella vittoria della Sampdoria sull’Udinese Quagliarella ha subito un infortunio che lo ha costretto ad uscire. Una botta alla caviglia che ha impedito al capitano blucerchiato di finire la partita.

Ma non è finita qui, perché l’infortunio subito da Quagliarella è arrivato a seguito dello scontro che ha portato poi al rigore per la Sampdoria. Un tiro dagli 11 metri che non ha potuto calciare Quagliarella, uscito dal campo proprio pochi istanti prima del fischio. Una vera e propria sciagura per i fantallenatori del bomber blucerchiato, che ha perso l’ennesima occasione di sbloccarsi.

Quagliarella, condizioni da valutare

Le condizioni di Quagliarella sono quindi da valutare: verrà sottoposto a degli esami specifici nei prossimi giorni per accertare l’entità dell’infortunio subito nella gara con l’Udinese. Una partita da tre punti che ha permesso, per la prima volta in stagione, di vedere la squadra blucerchiata lasciare la zona calda della classifica.

Una giornata felice macchiata solo dall’infortunio di Quagliarella, che nei prossimi giorni festeggerà però il rinnovo di contratto: per l’attaccante, infatti, è previsto un ritocco dell’ingaggio e un prolungamento del contratto che scadrà quindi a giugno 2021. Un buon motivo per credere che la Quaglia tornerà ancora a segnare.