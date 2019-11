Infortunio Qualgiarella, le parole di Ranieri: “Ha avuto un indurimento in settimana”

“Felice? Ancora no, solo quando usciremo da questa situazione”. Placa gli entusiasmi Claudio Ranieri dopo la vitale vittoria sul campo della Spal. L’allenatore blucerchiato al termine della gara ha analizzato la vittoria ai microfoni di Sky Sport: “É stata una partita tosta, ma lo sapevamo. Noi abbiamo tirato più in porta: forse il pareggio sarebbe stato giusto ma se abbiamo segnato all’ultimo vuol dire che ci abbiamo creduto fino all’ultimo. Bisogna dare fiducia a questi ragazzi, spero di tirarli fuori presto. Mettere dentro i giovani un messaggio ai più esperti? E’ un messaggio alla squadra, in questo momento ho bisogno di tutti”.

“Quagliarella ha avuto un problema in settimana”

Poi sull’esclusione di Quagliarella: “In settimana ha avuto un problemino all’adduttore e ci sono state tante partite ravvicinate, ho preferito farlo riposare. Bonazzoli, Gabbiadini e Caprari mi sono piaciuti comunque. Caprari è un giocatore particolare, ho molta stima in lui. Quando tempo servirà per avere un’identità? Questo dipendere da quanti punti faremo, anche se in questo momento la cosa più importante è l’equilibrio”, ha concluso Ranieri.