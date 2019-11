Infortunio Radu e Marusic, Lazio in ansia: i possibili tempi di recupero

Brutte notizie per la Lazio in ottica infermeria: dopo la vittoria a San Siro contro il Milan il club biancoceleste deve fare i conti con gli infortuni di Marusic e Radu. Entrambi hanno riportato problemi muscolari e non saranno a disposizione per le prossime sfide con Celtic in Europa League e con Lecce in campionato.

Due assenze importanti, anche considerando i tanti impegni a cui è sottoposta la Lazio in questo periodo. Marusic ha riportato un infortunio muscolare nell’infortunio di oggi, ma le sue condizioni non preoccupano particolarmente.

Come invece l’infortunio di Radu, che potrebbe tener fuori il terzino romeno per almeno tre settimane. Gli esami strumentali a cui si sottoporranno i giocatori nei prossimi giorni accerteranno le condizioni e i relativi tempi di recupero.