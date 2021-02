Infortunio Radu, operazione riuscita: il comunicato della Lazio

Circa un mese di stop per Stefan Radu, che questa mattina si è sottoposto ad un intervento per ernia inguinale che gli ha impedito di scendere in campo contro l’Inter. I fastidi si erano accumulati da tempo, nella settimana precedente la gara con i nerazzurri ha manifestato la sua insofferenza per un problema che si porta dietro da settimane.

Ha provato a scendere in campo a San Siro, sulla distinta il suo compariva tra quello dei titolari. Il dolore lo ha costretto a fare un passo indietro nonostante Inzaghi puntasse molto sulla sua esperienza per la delicata sfida di domenica. Ma non era un infortunio da poco, tanto che il romeno è stato costretto all’intervento chirurgico.

Così scrive la Lazio: “Nella mattinata odierna il calciatore Stefan Radu è stato sottoposto ad intervento chirurgico per ernia inguinale. L’intervento, eseguito dal Prof. Paolo Barillari e dalla sua equipe, è perfettamente riuscito. L’atleta verrà sottoposto nelle prossime ore a monitoraggio clinico per quantificare i tempi per la ripresa dell’attività”, si legge in una nota sul sito del club.

Tempi di recupero? Almeno un mese. Un peccato, proprio nel momento in cui sembrava essersi messo alle spalle i problemi che lo hanno frenato a inizio stagione. Radu si ferma ancora, al suo posto Inzaghi farà la conta. C’è Hoedt al primo posto, ma anche il nuovo arrivato Musacchio scalpita.