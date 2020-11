Infortunio Ramsey, i tempi di recupero

Aaron Ramsey, uscito per infortunio nella partita di ieri, dovrà rimanere fermo per tre settimane. Brutte notizie in casa Juve dopo la convincente vittoria in Champions League. Il fantasista gallese salterà quindi sicuramente la partita con la Lazio.

A comunicarlo è lo stesso club bianconero attraverso un comunicato: “In mattinata Aaron Ramsey, uscito all’inizio della ripresa della gara di Budapest, è stato sottoposto a esami presso il J|Medical, che hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo retto femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato”, fa sapere la Juve.