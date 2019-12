Infortunio Sensi, l’esito della visita in Germania: torna dopo la sosta natalizia

Si è fermato sul più bello, quando l’Inter e la Serie A erano ai suoi piedi. Stefano Sensi ci ha messo pochissimo per sorprendere tutti. Pronti via è stato subito il più positivo: buone prestazioni, assist, gol. Insomma tutto quello che serviva per dimostrare di essere stato un grande acquisto.

Perché nonostante la buona stagione con il Sassuolo in pochi potevano immaginare una partenza così per Sensi, balzato in cima alle preferenze di Conte che si affidava al suo centrocampista per guidare la manovra. Sensi si è però fermato per infortunio ormai due mesi fa e il suo rientro è ancora lontano.

Sensi, rientro dopo Natale

Il centrocampista dell’Inter aveva subito un’elongazione agli adduttori della coscia destra nella gara con la Juventus. Un problema che si porta dietro da allora e che non riesce a superare. Era infatti tornato in gruppo prima della trasferta con il Sassuolo ma è stato costretto a fermarsi ancora per un fastidio alla coscia.

Per questo ha deciso di colare in Germania per sottoporsi alla visita di uno specialista sotto la supervisione del club nerazzurro. La visita ha confermato il problema muscolare alla coscia destra che costringe il centrocampista ad uno stop prolungato. Il suo rientro è previsto quini dopo la sosta natalizia.