Infortunio Sensi, si allungano i tempi di recupero: la rivelazione del Corriere dello Sport

È partito a razzo, ha sorpreso tutti, ora è stato costretto a fermarsi. L’infortunio di Sensi tiene fermo il centrocampista dell’Inter da circa due mesi, dopo che l’ex Sassuolo aveva dimostrato di essere uno degli elementi più in forma nello scacchiere di Antonio Conte.

Assist, gol, prestazioni sontuose. Così Sensi in pochissimo tempo era riuscito a prendersi l’Inter, dimostrando di poterci stare alla grande in un top club. Sul più bello è arrivato però un infortunio che lo tormenta da tempo, e l’incubo sembra destinato a protrarsi ancora.

Sensi, i tempi di recupero

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i tempi di recupero di Sensi si sono allungati ulteriormente. Il motivo è da ricercare in un viaggio che il centrocampista dell’Inter ha fatto verso la Germania dove, in accordo col club, ha incontrato uno specialista per cercare di capire come recuperare al meglio dall’infortunio che lo tiene fermo da tempo.

La gamba destra infortunata continua infatti a procurare problemi a Sensi, che con ogni probabilità tornerà a disposizione dell’Inter e di Conte solo dopo la sosta natalizia. Brutte notizie quindi per i tifosi nerazzurri e per i fantallenatori, che dovranno aspettare ancora un po’ per ritrovare il oro gioiello.