Infortunio Smalling, il difensore torna in gruppo: la Roma spera nella panchina

La sua assenza pesa e si vede. Normale per un giocatore della sua caratura, capace di far ricredere tutti nel giro di poche settimane. Smalling si è fermato da alcune settimane a causa di una distorsione al ginocchio sinistro a seguito di un trauma subito a San Siro contro l’Inter ma sta già cercando di tornare in campo.

Il difensore inglese è tornato in gruppo questa mattina, ha svolto parte dell’allenamento, spera nella convocazione per la gara con la Fiorentina. Smalling corre verso la convocazione, difficile la sua presenza in campo ma già averlo in panchina potrebbe essere un valore aggiunto per la Roma, che spera di aver al più presto il suo leader difensivo in campo.

Smalling, un avvio per prendersi la Roma

Smalling è arrivato a Roma considerato un esubero del Manchester United, ci ha messo pochissimo a far ricredere tutti. Da scarto a uno dei migliori difensori della Serie A: l’inglese è stato capace di formare con Mancini un muro invalicabile che ha permesso ai giallorossi di disputare un ottimo avvio di stagione.

Il suo rientro in gruppo può fare ben sperare in vista del suo rientro nel breve periodo. Con la Fiorentina spera di strappare una convocazione e andare in panchina, alla prossima con il Torino potrebbe essere in campo per rilanciare la squadra giallorossa.