Infortunio Smalling: trauma distrattivo al ginocchio, Roma in ansia

Colleziona 7 in pagella dall’inizio del campionato, con Mancini forma un muro quasi impenetrabile, e la Roma se lo gode. Smalling però ha riportato un infortunio che lo terrà con ogni probabilità fuori per la gara di Europa League contro il Wolfsberger.

Il difensore inglese ha riportato un trauma contusivo distrattivo al ginocchio sinistro che preoccupa il club giallorosso. Ulteriori esami per constatare con esattezza l’entità dell’infortunio verranno effettuati nelle prossime ore, nel frattempo la Roma spera non sia nulla di grave.

Anche Lorenzo Pellegrini infortunato

Piove sul bagnato in casa Roma, che da inizio campionato deve fare i conti con un’infermeria piena. Quando la situazione sembrava aver presa una piega giusta sono arrivati nuovi infortuni. Prima quello di Kluivert, poi quello di Smalling.

Ma non solo, perché anche Lorenzo Pellegrini è stato fermato da un infortunio. Il centrocampista giallorosso ha riportato una contusione al piede sinistro, non quello operato. Un problema fisico che lo terrà sicuramente fuori per la gara di Europa League. Verrà monitorato insieme a Smalling per capire se i due potranno essere arruolabili per la gara di campionato contro la Spal.