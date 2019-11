Infortunio Spinazzola, l’esterno potrebbe saltare la gara con il Borussia Moenchengladbach

La Roma si prepara alla sfida di Europa League con il Borussia Moenchengladbach. I giallorossi proprio in questi minuti stanno svolgendo la rifinitura a Trigoria prima della partenza per la Germania in programma oggi.

Rifinitura a cui non ha preso parte Leonardo Spinazzola. L’esterno giallorosso, infatti, ha subito un risentimento muscolare che gli ha impedito di allenarsi. Sembra quindi scontata la sua assenza nella gara di Europa League, ed è anche in dubbio la sua convocazione per la gara con il Parma di campionato.