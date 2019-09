Infortunio Under in nazionale: Roma in ansia

Brutta notizia in casa Roma: Cengiz Under ha infatti riportato un infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra mentre era impegnato in nazionale con la sua Turchia. Domani il fantasista tornerà a Trigoria per valutare l’esatta entità dell’infortunio per poi iniziare le terapie del caso.

Notizia in aggiornamento.