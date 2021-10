Infortunio Zaniolo, l’esito degli esami: menisco non interessato

Sospiro di sollievo per Nicolò Zaniolo: per smaltire l’infortunio gli ci vorrà solo qualche giorno. Eppure la paura è stata tanta. Vederlo accasciarsi a terra e chiedere il cambio è sempre un tuffo al cuore. E’ successo anche ieri sera nella gara con la Juventus, alla fine persa dai giallorossi per uno a zero.

Il centrocampista giallorosso è uscito nel primo tempo, dopo aver avvertito un fastidio al ginocchio. L’allarme è scattato subito, perché le ginocchia di Nicolò sono da preservare, soprattutto in virtù dei recenti e tremendi infortuni. Il giocatore è arrivato a Villa Stuart alle 3 di notte per effettuare la risonanza che per fortuna ha scongiurato il peggio.

“La risonanza a cui si è sottoposto Zaniolo ha escluso lesioni, le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni”, fa sapere la Roma. Non è stato quindi interessato il menisco e gli esami non hanno riscontrato lesioni legamentose al ginocchio sinistro. Rimane solo da smaltire il trauma di iperflessione, superabile in pochi giorni.

Nicolò Zaniolo salterà quindi, presumibilmente, solo la gara di Conference League, e proverà ad esserci già con il Napoli. Una buona notizia dopo per il fantasista, ancora alla ricerca della migliore versione di se stesso.