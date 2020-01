Infortunio Zaniolo, rottura del crociato: Europeo a forte rischio

Una scena che fa male al cuore: un giovane talento in rampa di lancia, pieno di sogni pronti a diventare realtà, poi il crack e le lacrime. Nicolò Zaniolo è accasciato a terra, si tiene le mani sul volto perché sa dovrà superare un periodo difficile. Il talento della Roma si è infortunato nel corso della gara con la Juventus, un brutto stop.

Dopo le lacrime è arrivata la corsa a Villa Stuart, dove è arrivata la conferma delle brutte sensazioni che già trapelavano dalle immagini che ritraevano uno Zaniolo disperato. Rottura del legamento crociato con interessamento del collaterale. La peggiore diagnosi che un calciatore possa sentire. Sì, perché per recuperare ci vogliono mesi, per tornare al top della forma serve moltissimo tempo.

“Tornerò più forte, giuro”

Zaniolo verrà operato oggi alle 14 e 30 a Villa Stuart dal prof Mariani, luminare di infortuni del genere. La sua stagione, almeno per quanto riguarda la Serie A, è molto probabile che sia finita qui. Per recuperare da un infortunio del genere occorrono infatti almeno 4 mesi, più il tempo necessario per tornare in forma.

È in dubbio quindi anche la sua presenza al prossimo Europeo, che verrà inaugurato proprio all’Olimpico, stadio dove Zaniolo ha subito il primo grave infortunio della sua carriera: “Tornerò più forte, ve lo giuro”, ha scritto il talento della Roma su Instagram. Parole che sanno di voglia di rivalsa, di rabbia contro un destino crudele, che spesso però si presenta ai grandi campioni. Questo è il primo grande ostacolo che Nicolò dovrà superare per arrivare nell’Olimpo dei grandi calciatori italiani.