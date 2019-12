Infortunio Zapata, l’Atalanta spera di riaverlo ad inizio gennaio

L’inizio di stagione era stato esaltante: gol e buone prestazioni per l’attaccante dell’Atalanta che in appena 7 giornate aveva collezionato 6 gol, prima che un infortunio lo tenesse fermo per tanto, troppo tempo.

L’attaccante dell’Atalanta è infatti fermo dallo scorso 12 ottobre, quando ha riportato la lesione all’adduttore destro in un’amichevole internazionale contro il Cile. Da allora è iniziato il calvario di Zapata, volato in spagna per curarsi con il fisioterapista di fiducia.

Zapata, regalo per la Befana

Nonostante il lungo stop Zapata è appaiato ad attaccanti come Dzeko e Milik nella classifica dei marcatori di inizio stagione. Un attestato di forza per il colombiano, che non vede l’ora di tornare in campo per incrementare il suo bottino di reti.

Ieri è tornato in Italia ma non ha rilasciato dichiarazioni circa il suo ritorno. L’Atalanta spera di riaverlo a disposizione ad inizio gennaio, il 6 per la precisione, dando per scontata la sua assenza con il Milan. Sarebbe un bel regalo per la Befana per i tifosi atalantini he aspettano il ritorno del loro bomber.