Infortunio Zapata, possibili tempi di recupero

Brutte notizie per l’Atalanta a pochi giorni dall’inizio del campionato. L’allarme è scattato ieri, quando il club nerazzurro ha pubblicato un report in cui annunciava lo stop di Duvan Zapata: “Allenamento questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia per i nerazzurri che stanno preparando l’esordio nella Serie A TIM 2021-2022 sul campo del Torino sabato 21 agosto. Lavoro differenziato per Zapata, sempre out Hateboer”.

Poche informazioni, una sola certezza: il colombiano non si è allenato. L’Eco di Bergamo fa però il punto sulla situazione legata all’attaccante e riporta di un infortunio al ginocchio che potrebbe tenerlo fuori per un mese. Una brutta tegola per Gasperini a due giorni dal debutto in Serie A contro il Torino.

Zapata, che non potrà rispondere alla chiamata della nazionale colombiana, secondo il giornale bergamasco potrebbe saltare non solo le prime due di campionato, ma anche la gara di campionato dopo la sosta (12 settembre contro la Fiorentina), e la sfida in Champions League, la prima della fase a gironi, in programma tra il 14 e il 15 settembre.