Infrastrutture Roma, l’assessora Segnalini: “Al via bonifica e completamento della rete fognaria di Tragliatella”

“Stiamo avviando la realizzazione dei lavori di bonifica e di completamento della rete fognaria di Tragliatella, nella periferia nord di Roma. Abbiamo a disposizione 1,16 milioni di euro per farlo. I residenti di quest’area del Municipio XIV aspettavano da anni un intervento risolutivo per avere fognature adeguate. Oggi presentiamo un risultato importante dell’amministrazione Gualtieri, che nel suo programma ha dato un ruolo prioritario agli interventi per la “città dei 15 minuti”, vale a dire per la riqualificazione della zone più marginali di Roma Capitale”.

Lo ha dichiarato l’Assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini in occasione dell’assemblea pubblica promossa dai cittadini del quartiere che si è svolta presso l’Associazione Centro anziani Tragliatella, a cui hanno partecipato anche il Presidente della Commissione Lavori pubblici di Roma Capitale Antonio Stampete, il Presidente il Consigliere del Municipio XIV Marco Della Porta e Nino Bufalini.

“Tragliatella non è lasciata sola – prosegue Segnalini – nemmeno dai grandi interventi del Giubileo. Oltre a realizzare gli impianti idrici e fognari, impegno fondamentale che ci siamo presi insieme all’Assessore Veloccia, procederemo anche alla manutenzione straordinaria ‘profonda’ di via Santa Maria di Galeria e della Braccianese, compresa la realizzazione delle due rotatorie, una all’incrocio con l’Anguillarese e l’altra con via della Stazione di Cesano. In questo caso utilizzeremo i fondi del Giubileo e il supporto dell’ANAS per fare presto e assicurare a tutti i cittadini di Tragliatella, che ringrazio per l’incontro di oggi, gli stessi servizi e lo stesso livello di sicurezza stradale che intendiamo raggiungere per la Capitale”.

“Dopo molti anni di attesa, questa amministrazione sta puntando con forza e fermezza sul tema delle periferie, per portare quei servizi essenziali in zone di Roma dove, ancora nel 2023, manca una rete fognaria adeguata.

L’inserimento di questo intervento nel Piano investimenti Csimu, con la collaborazione di Acea, è una risposta concreta alle migliaia di cittadini che vivono nella periferia più estrema di Roma, ed è la realizzazione plastica degli obiettivi della Giunta Gualtieri”, ha dichiarato il Presidente della Commissione Lavori pubblici di Roma Capitale Antonio Stampete.

“L’evento pubblico di questa sera è importante per informare i cittadini delle novità che li riguardano. Abbiamo svolto un lavoro continuo, senza risparmiarci, per ottenere questo risultato. Ringrazio l’assessore Segnalini per la sua disponibilità e per essere sempre con noi, dalla parte delle persone”, ha commentato il Presidente del Municipio XIV Marco Della Porta.

L’intervento è il primo di una serie e prevede un investimento complessivo di 1,16 milioni di euro del Piano Investimenti del Dipartimento Csimu del Campidoglio sull’annualità 2023.

Le operazioni prevedono la realizzazione dei lavori di bonifica e completamento della rete fognaria esistente con esito al nuovo depuratore denominato Tragliatella, che si svilupperà su 1,3 chilometri. Acea si è resa disponibile a effettuare gli interventi necessari per prendere in carico la rete e collegarla ‘Depuratore Tragliatella’ che sta realizzando. Il numero delle nuove utenze è di 40 unità abitative e le strade da servire con la nuova tubazione sono: Via Pettenasco, via Invorio, via Arborio, via Venaria, via Zubiena, via Andezeno, e via Alpette. Le prossime tappe saranno un ulteriore ampliamento della rete fognaria e la ristrutturazione della rete idrica.

