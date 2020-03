Inga Lindstrom Il sogno di Elin: trama del film che va in onda al posto di uomini e Donne su Canale 5

Da qualche giorno a questa parte, da lunedì per la precisione, il palinsesto Mediaset ha subito una rivoluzione dettata dall’emergenza coronavirus che in questi giorni imperversa in Italia. Tutti i programmi, perlomeno la maggior parte, sono stati sospesi in attesa di capire quando riprendere.

Tra questi anche Uomini e Donne, che sembrava dovesse proseguire fino a fine settimana subendo invece la sospensione immediata, lasciando quindi spazio a diversi film che da qui e per le prossime settimane terranno compagnia ai telespettatori di Canale 5 al posto della trasmissione di Maria De Filippi. Oggi mercoledì 18 marzo va in onda Inga Lindstrom Il sogno di Elin, scopriamo di cosa parla.

Inga Lindstrom Il sogno di Elin, la trama

Il film basato sui racconti della celebre romanziera Inga Lindstrom racconta la storia di Elin, una giovane ragazza in cerca di indipendenza che parte dal suo piccolo paese natale per arrivare a Stoccolma. L’ trova lavoro come medico e conosce anche un uomo con cui gestisce un ambulatorio efficiente e all’avanguardia.

Una vita che non le permette però di godersi la calma e la tranquillità che le permetterebbero di essere felice. Un malore della zia la riporta nel paese dove è nata, che dopo il suo ritorno le sembra più adatto ad una vita felice. Lì incontra anche un suo ex fidanzato che mete in dubbio la relazione col suo attuale compagno.