Inga Lindstrom – le nozze di Greta, trama del film su Canale 5

L’appuntamento postprandiale di Canale 5 è uno dei più attesi dai telespettatori, ormai abituati alla compagnia rassicurante di Maria De Filippi, che con Uomini e Donne per anni ha dominato quella fascia oraria. L’emergenza coronavirus ha però stravolto tutto, anche i palinsesti televisivi, costretti a rimodularsi per far fronte ai buchi dovuti alla sospensione di diversi programmi.

Allo stop non è scampato nemmeno il dating show di Maria De Filippi, costretto alla sospensione e pronto a ripartire dopo il ritorno alla normalità. Così Mediaset ha scelto diversi programmi per far fronte ad un przzo da novanta del genere. Oggi martedì 7 aprile, ad esempio, andrà in onda Inga Lindstrom – le nozze di Greta.

Inga Lindstrom – le nozze di Greta, di cosa parla

Non è la prima volta che Mediaset decide di puntare su un film televisivo nato dai romanzi di Inga Lindstrom, celebre scrittrice scomparsa poche mesi fa lasciando un repertorio vastissimo di storie che in molti casi sono state trasfigurate in opere cinematografiche per la televisione. Nelle scorse settimane Mediaset ha messo in programmazione film televisivi dello stesso filone narrativo.

Oggi è il giorno di Inga Lindstrom – le nozze di Greta che racconta la storia di una ragazza prossima al matrimonio. Tutto sembra pronto, almeno fino a quando, il giorno prima delle nozze, Greta non incontra il suo ex marito. Così scopre che mancano delle firme per render ufficiale il divorzio tra i due. Una scoperta che darà vita ad una serie di eventi adrenalinici.