Ingannava anziani per farsi lasciare eredità: arrestata insegnante di religione

Raggirava anziani, spesso con problemi psichiatrici, per circuirli al fine di farsi assegnare la loro eredità. Maria Dascola, 50enne insegnante di religione, ha prosciugato sei vittime dei loro beni e risparmi, grazie a particolari capacità oratorie e tecniche raffinate.

Su richiesta dei pm Roberto Di Palma ed Angelo Gaglioti della procura di Reggio Calabria è scattato l’arresto, questa mattina, per la donna accusata di circonvenzione di incapace.

Aggiornamento ore 6.00

La donna arrestata oggi per il caso di circonvenzione degli anziani era un’insospettabile. Insegnante di religione nelle scuole elementari della provincia di Messina, era conosciuta da tutti come un’osservante cattolica sempre impegnata in opere di carità.

I finanzieri hanno appurato che l’attrazione della donna per le comunità e i centri Caritas non era la fede, bensì un secondo fine illecito. Molte delle persone a cui si avvicinava, infatti, le hanno lasciato in eredità tutti i loro beni.

Aggiornamento ore 7.00

L’insegnante di religione arrestata oggi era attentissima a individuare i giusti profili da ingannare, che erano sempre anziani con problemi mentali e con pochi o nessun familiare prossimo, incapaci di badare a se stessi e con bassa istruzione.

La donna inoltre era solita offrire “pratiche magiche” per allontanare le cattive vibrazioni, orazioni per realizzare una sorta di “protezione” con l’ausilio di amuleti, talismani e altri materiali.

Convinceva in questo modo le sue vittime ad allontanarsi da amici e parenti, per poter operare indisturbata, fino a portarli a vivere in una delle sue proprietà, dove le attenzioni che rivolgeva loro cambiavano drasticamente, lasciando queste persone nel degrado e nell’abbandono.

Aggiornamento ore 8.00