Inghilterra, il ct Southgate: “Sento lo stomaco squarciato”

“Heartbreak”, cuore spezzato. E’ il titolo scelto da diversi giornali inglesi dopo la sconfitta in finale con l’Italia. Il ct della nazionale dei Tre Leoni, Southgate, sente il peso della sconfitta un po’ più in basso: “Mi sembra di avere lo stomaco squarciato – ha detto la termine della finale – ma il fatto che abbiamo avuto i primi segni di una certa costanza, con la semifinale dei mondiali in Russia e la finale di questo Europeo, significa aver fatto dei passi nella giusta direzione”.

L’allenatore spiega anche la scelta di far entrare Sancho e Rashford a pochi secondi dall’inizio dei calci di rigore: “Le mie scelte sbagliate? Ne prendo centinaia ogni giorno: a volte si sceglie bene, altre volte no. Si deve cercare di sbagliare il meno possibile, ma quando lo faccio me ne assumo la responsabilità e accetto le critiche”.

Continua il ct: “Arrivare in finale è un’opportunità rara. Il giorno dopo è difficile se poi perdi. Ai mondiali in Qatar per vincere? Dobbiamo ancora qualificarci. Bisogna aprire un nuovo ciclo”. Poi ha commentato il percorso della nazionale inglese: “Abbiamo superato ostacoli che nel passato ci avevano fermato: abbiamo battuto la Germania e portato al limite l’Italia che è imbattuta da trentatré partite. Abbiamo fatto bene e questa squadra può continuare a fare ancora molto bene”.

In chiusura Southgate ci tiene a ringraziare i suoi: “Voglio ringraziare tutti i miei calciatori per tutto ciò che hanno dato. Lavorare con loro è stato fantastico. Sono estremamente grato a loro per questo e so che anche il paese lo è nei loro confronti. Ora anche loro hanno bisogno di una pausa e di un po’ di riposo”.