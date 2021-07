Inghilterra-Italia: Mattarella in tribuna ci rimanda alla storica finale dell’82 con ‘il tre’ mimato da Pertini

Inghilterra-Italia: Mattarella in tribuna ci rimanda alla storica finale dell’82 con ‘il...

Oltre che per la sua prestigiosa storia politica, ed una straordinaria carica umanitaria, tra i ricordi più belli che ci legano al mandato Presidenziale del ‘partigiano-Presidente’, è l’entusiasmo con il quale, mimando il tre con la mano, quella notte magica dell’11 luglio del 1982 al Santiago Barnabeu di Madrid, Sandro Pertini balzò in piedi al gol di Spillo Altobelli urlando “Ora non ci battono più!”.

La Nazionale era quella di Bearzot, con Zoff, Gentile, Cabrini, Scirea, Collovati, Oriali, Conti, Tardelli, Rossi, Antognoni, Graziani, ma anche per l’appunto di Altobelli, Causio, Bergomi ed altri. Gli avversari, ancora una volta, era la temutissima Germania…

Quel ‘labbiale’ fece il giro del mondo, così come il ‘mitico scopone’ a 4 (Pertini, Bearzot, Zoff e Causio), sull’aereo presidenziale che riportava in Italia i Campioni del Mondo.

Dopo Pertini, il ‘Presidente-tifoso’ è divenuto una sorta di ‘carica istituzionale calcistica’

Dunque, grazie a Pertini, la figura del Presidente ‘tifoso’ in trasferta, complici le ‘popolari leggerezze italiche’ ha acquisito anche una modalità scaramantica.

Ecco perché, anche stavolta, alla notizia che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente al Wembley per assistere alla finalissima Italia-Inghilterra, è apparso a tutti come un qualcosa di entusiasmante, il valore aggiunto.

Entusiasmo per la presenza di Mattarella al Wembley, per un match che si preannuncia ‘ostico’

E’ stato il Quirinale stesso ad annunciarlo, assicurando che alle 21 in punto di domenica, Mattarella siederà in tribuna per sostenere gli Azzurri.

Un ‘tifoso’ d’eccezione, prezioso, visto che al momento, per i nostri la possibilità di aggiudicarsi questo Europeo, è al 50%.

Oltretutto c’è anche da segnalare che per l’Inghilterra si tratta di ‘traguardo storico’, ottenuto 55 anni dopo la finale del Mondiale del 1966, e dunque in campo l’impegno sarà massimo…

Max