Innovazione, Fabiano (Icch): ‘l’Intelligenza Artificiale permea nostra vita quotidiana’

(Adnkronos) – “Ad oggi i modelli di Intelligenza Artificiale permeano ormai in tantissimi aspetti della vita quotidiana delle persone. Il mondo corporate non può ignorare questo fenomeno. L’Ia rappresenta un’opportunità da cogliere e una sfida da accettare per lo sviluppo e l’evoluzione delle aziende, in termini di digitalizzazione ed efficienza. Vero è che dobbiamo tenere conto dei problemi che possono scaturire da un uso improprio dell’IA, soprattutto in relazione alla privacy e alla sicurezza delle persone. Per questo dobbiamo essere in grado di garantire uno sviluppo inclusivo e rispettoso dei sistemi di Ia, risulta fondamentale che questo sia guidato dall’Etica”. A rilevarlo è stato Pierangelo Fabiano, Segretario Generale, International Corporate Communication Hub, durante i saluti di indirizzo alla presentazione della ricerca Icch e Iulm all’Acquario Romano, a Roma, evidenziando le attività svolte dall’Hub nel 2022 e i progetti previsti per il 2023.