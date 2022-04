Inps, da portale famiglie servizi per agevolare e supportare genitori e figli

(Adnkronos) – Il portale Inps delle famiglie fornisce servizi integrati, trasversali e proattivi per agevolare e supportare genitori e figli nella loro interazione con l’Istituto. In particolare, il servizio consente: l’accesso ai servizi per la genitorialità e integrazione con il sistema Isee; l’accesso a un chatbot informativo; proporre proattivamente servizi di interesse per la famiglia; la consulenza per l’accesso e la gestione ai propri diritti; la creazione di simulazioni; approfondimenti con suggerimenti e notizie. E’ quanto è stato reso noto oggi dall’Inps in occasione della conferenza stampa Inps ‘Inclusione e Innovazione: la trasformazione digitale al servizio delle persone’.