Inps, trasformazione digitale al servizio delle persone

(Adnkronos) – Inps ha avviato un percorso di trasformazione culturale, tecnologica e organizzativa fondato sulla sinergia tra l’Istituto e i suoi stakeholder, con lo scopo di rimuovere tutti gli ostacoli geografici, sociali e linguistici alla fruizione dei servizi offerti, così da garantire maggiore soddisfazione agli utenti. Le innovazioni riguardano servizi progettati per includere tutti con soluzioni semplici, flessibili e multi-dispositivo, in grado di adattarsi ai diverti tipi di utenza.

I target assegnati dal Pnrr, nel periodo 2022/2023 saranno realizzati attraverso interventi su più aree, in attuazione delle linee guida dell’Agenda digitale, e favorendo l’integrazione con le piattaforme abilitanti come PagoPA, Spid, App IO e altre. L’obiettivo è la digitalizzazione di servizi e contenuti ‘One click by design’ che punti, tra l’altro, anche a consolidare e migliorare le competenze dei dipendenti in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Questi e altri progetti in corso di realizzazione sono i temi approfonditi durante la conferenza stampa di oggi, a Palazzo Wedekind, a Roma.

Nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’Istituto ha finora individuato 110 progettualità operative che renderanno i servizi più inclusivi, personalizzati, semplici, accessibili, efficienti, immediati, proattivi, omnicanale e prossimi ad ogni tipologia di destinatario: persone con disabilità, pensionati, famiglie, stakeholder e intermediari, lavoratori, cittadini digitali.

A seguire alcuni esempi. Disability Card, un documento su supporto magnetico che permette alle persone con disabilità di accedere a servizi e agevolazioni loro riservate, in Italia e nei paesi dell’Unione Europea aderenti al progetto. Domanda di reversibilità precompilata e automatizzata: a seguito di un lutto, un sms invita il coniuge superstite ad accedere alla propria area riservata MyInps, per presentare la domanda di reversibilità che troverà già precompilata. Complessivamente, da settembre 2021 a febbraio 2022, le domande precompilate sono state 20.540, di cui 14.180 nel 2022.

Consulente digitale delle pensioni: il servizio del consulente digitale aiuta i cittadini a godere di diritti inespressi, comunicando in ottica proattiva i benefici previsti per l’interessato e ha l’obiettivo di semplificare l’iter per la presentazione delle domande. Il servizio fornisce una panoramica all’utente sulle possibilità d’azione e lo guida tramite call-to-action. L’Istituto stima di raggiungere nel breve periodo 700.000 utenti a cui sarà suggerito di verificare il diritto a prestazioni integrative della pensione percepita.

Consulenza virtuale per scenari pensionistici futuri, il servizio ‘PensAMi’ accompagna l’utente nel percorso di approfondimento della propria situazione previdenziale, attraverso strumenti grafici interattivi utili per comparare le prestazioni pensionistiche e comprendere benefici e svantaggi delle proprie scelte. Gli accessi al servizio, tra febbraio 2022 e aprile 2022, sono stati circa 200.000. Il Portale delle famiglie fornisce servizi integrati, trasversali e proattivi per agevolare e supportare genitori e figli nella loro interazione con l’Istituto. Il servizio Assegno unico permette di riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli. Dal 1° gennaio sono state già presentate domande per 5.000.000 di beneficiari.