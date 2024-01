Inquinamento Roma – LCR: “Al Torrino-Mezzocammino più diossine di Malagrotta, cosa aspetta Gualtieri a intervenire?”

“Evidentemente per Gualtieri i cittadini non sono tutti uguali. I primi rilievi sulla qualità dell’aria da parte di ARPA, attinenti alle giornate del 31 dicembre e del primo gennaio, riportano dati allarmanti per la salute e incolumità dei cittadini della zona di largo Benito Jacovitti a Torrino-Mezzocammino.

Il 31 dicembre i valori delle diossine arrivavano a 6,5 pg/m3; per fare un confronto, a Malagrotta dopo l’incendio al Tmb erano a 0,2. Il giorno successivo i valori a Mezzocammino erano calati a 0,61, un dato comunque più alto di quello di Malagrotta.

Sempre per fare un confronto, l’OMS stima concentrazioni di tossicità di diossine e furani in ambiente urbano pari a circa 0,1; concentrazioni superiori a 0,3 pg/m3 indicano la presenza di una fonte di emissione tossica. Cosa aspetta Gualtieri a intervenire anche a Torrino-Mezzocammino?”

Così in una nota Antonio De Santis, capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Campidoglio, e Carla Canale, capogruppo Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX.

