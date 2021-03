Insegnante muore dopo la prima dose di vaccino Covid avvenuta sabato scorso

Napoli. La notizia appare oggi, da alcune ore, sulle agenzie stampa, quotidiani e sui social. È stata aperta un’inchiesta dai carabinieri del Vomero, quartiere della città partenopea, dopo la denuncia fatta all’Arma dai familiari della donna deceduta. È stato disposto il sequestro della salma e la relativa autopsia sul corpo, solo dopo si potrà fare chiarezza sulle cause della morte. La donna di 62 anni, insegnante in una scuola di Napoli, è morta pochi giorni dopo aver ricevuto il vaccino, sabato scorso, come tanti altri insegnanti che in questo periodo si stanno sottoponendo alle vaccinazioni anti Covid, a Napoli, alla Mostra d’Oltremare.

La donna ha avvertito da domenica i sintomi di spossatezza e di nausea. È stato contattato pertanto il medico di famiglia per una prima assistenza. Nonostante, alcune ore dopo, l’aggravamento con problemi respiratori, l’arresto cardiaco quindi il decesso. I familiari non hanno potuto fare altro che presentare denuncia ai carabinieri di competenza territoriale della compagnia del Vomero. I militati hanno disposto il sequestro della salma e l’autopsia sul corpo della donna: fondamentale, quest’ultima, proprio per capire l’esatta causa del decesso. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, ma l’eventuale correlazione tra il decesso ed il vaccino è tutta da appurare. Si aspetta l’esame autoptico che potrà fare chiarezza sul decesso della donna. Il PM di turno in Procura a Napoli è stato informato della vicenda.