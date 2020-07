Inseguimento all’americana per le vie di Milano, arrestato 37 enne

Sembrava una scena di un film di Hollywood, di quelli ricchi di inseguimenti automobilistici rocamboleschi, ma la location invece era Milano, dove nella nottata tra Giovedì e Venerdì un 37 enne di origini italiane è scappato all’alt della polizia dando origine alla caccia.

L’uomo si trovava nei pressi di viale Certosa e viaggiava ad alta velocità con la sua autovettura quando è stato intercettato da una volante della polizia che gli ha intimato l’Alt.

Invece di fermarsi ha ignorato il segnale ed ha accelerato cercando di scappare per le vie della città. La volante si è gettata all’inseguimento ed è stata raggiunta da almeno altre 10 volanti a cui poi si sono aggiunte 5 gazzelle dei carabinieri.

L’uomo ha continuato la sua folle fuga ad alta velocità fino a corso Buenos Aires dove infine è stato braccato ed arrestato.

Nella sua corsa sfrenata gli occhi attenti degli agenti hanno notato che si disfava di qualcosa dal finestrino, presumibilmente droga. Nella perquisizione i militari hanno trovato l’uomo in possesso di 1235 euro in contanti di cui non è stato in grado di fornire spiegazione, 2 telefoni cellulari e un mazzo di chiavi.

La perquisizione è arrivata anche nell’abitazione dell’italiano dove sono stati ritrovati 7,6 grammi di cocaina in un mobile della cucina e altri 64 grammi nella cappa di aspirazione insieme ad un bilancino di precisione. Infine in camera da letto sono stati requisiti 3110 euro presumibilmente derivati da attività di spaccio.

L’uomo ora è accusato di resistenza e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti