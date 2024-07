Inside Out 2, il commento della Parent Coach Danyla De Vincentiis a Radio Roma News

Torna l’appuntamento settimanale con la Dott.ssa Danyla De Vincentiis, la Parent Coach che ogni venerdì interviene su Radio Roma News all’interno della trasmissione “A Casa di Amici” per approfondire e commentare film e pellicole cinematografiche di successo. Nell’ultima puntata nello spazio “L’Angolo del Parent Coach” la Dott.ssa Danyla De Vincentiis commenta il nuovo film Disney Pixar “Inside Out 2”.

Il Sequel della celebre pellicola d’animazione, torna a parlare di Riley, appena entrata nella complessa età adolescenziale. Il Quartier Generale delle emozioni primarie (Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto), che fino ad ora ha guidato l’animo della bimba, viene letteralmente rivoluzionato dall’arrivo di nuovi compagni di viaggio: Ansia, Invidia, Noia, Imbarazzo e a tratti, Nostalgia e Sarcasmo, che saranno parte integrante nella crescita di Riley.

“A primo impatto – dice la Dott.ssa De Vincentiis – sembrerebbe essere Ansia, la protagonista indiscussa, prendendo il controllo sulla ragazzina che desidera raggiungere i suoi obiettivi. In realtà non si fa altro che evidenziare, non solo l’importanza e l’essenzialità delle emozioni primarie, ma soprattutto, l’unione, la collaborazione fra tutte le emozioni”.

Ansia infatti, pensa di poter aiutare Riley a realizzare i suoi sogni, chiudendo all’interno di un vasetto, tutte le emozioni primarie arrivando in questo modo, a reprimerle e ad ottenere l’effetto contrario. “Questo film – continua la Parent Coach – vuole far capire che, le emozioni negative, non sono da demonizzare poi così tanto: l’ansia subentra perché si ha paura. Per ritrovare la gioia e la serenità è necessario affrontare la tristezza, non reprimerla”.

L’ansia subentra quando si sente il desiderio di ottenere qualcosa il prima possibile, provocando la tensione dell’attesa e questo, è assolutamente positivo. “Solo quando arriva a livelli troppo alti, si trasforma in attacco di panico, provocando conseguenze negative”.